Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек – до 39,70 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также подешевел на 10 копеек – до 42,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн/долл., евро – 41,30 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,80 грн.

Война в Украине и курс доллара

Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл. До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Также были введены ограничения по покупке валюты населением.

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

А уже 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Прогнозы на ближайшее время

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что существует серьезная угроза для курса гривни к доллару в 2023 году.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень. Козырев также спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации в 2023 году.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

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