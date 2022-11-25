Если средства от международных партнеров будут поступать, НБУ сможет завершить рискованную практику печати гривни, прогнозирует экономист.

Финансовый эксперт Алексей Козырев сделал прогноз, каким будет официальный курс доллара в Украине в 2023 году.

Экономист спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации, напомнив, что в госбюджет было заложен курс 42,2 грн/долл.

По прогнозу Козырева, если средства от международных партнеров будут поступать, Национальный банк Украины сможет завершить рискованную практику печати гривни или, по крайней мере, сократить ее объемы.

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"Если будет международная помощь, сохранение официального курса будет на уровне 36,57 грн/долл. уже до 3-4 квартала 2023 года, – отметил экономист. – Но полностью избежать девальвации мы все-таки не сможем".

Козырев прогнозирует два варианта развития событий:

девальвация в начале года,

девальвация в четвертом квартале.

"Мой прогноз, чиновники сделают что-то среднее: догонят официальный курс до уровня 40-41 грн/долл. в 1 квартале 2023 года, а потом до официального уровня, заложенного в бюджет, то есть от 42 до 43 гривень, уже в 3-4 квартале. В зависимости от ситуации в экономике, от ситуации на фронтах, вообще на войне, а также учитывая то, что будет происходить с украинской энергетической и газовой инфраструктурой", – заявил эксперт.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 25 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 25 ноября курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя – 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 15 копеек – до 41,35 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн/долл. Курс евро к гривне подорожал на 20 копеек – до 41,10 грн/евро.