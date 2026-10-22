Когда заработает станция метро 'Черниговская': в КГГА ответили

На станции продолжаются восстановительные работы.

С завтрашнего дня, 23 октября, на станции метро "Черниговская" в Киеве, которая была повреждена в результате российского обстрела, возобновит работу вестибюль № 1 (с выходом в направлении станции "Дарница"). Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что вестибюль будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27.

В то же время вестибюль № 2, в направлении ст. м. "Лесная", пока остается закрытым для пассажиров.

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И.о. главы КГГА Андрей Ткачев в эфире телемарафона отметил, что движение по красной ветке метро полностью восстановлено, но через станцию метро "Черниговская" поезда проходят без остановки.

"Там продолжаются восстановительные работы. По нашим прогнозам, к концу недели мы планируем открыть станцию для входа", – сказал он.

Повреждения станции метро "Черниговская" – что известно

Во время массированной российской атаки ночью 19 октября в Киеве была повреждена наземная станция "Черниговская" красной линии метрополитена. Здание станции получило значительные повреждения в результате российского обстрела.

Вечером 19 октября движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" красной линии киевского метрополитена было возобновлено в обычном режиме, при этом поезда курсировали без остановки на станции "Черниговская". К ликвидации последствий российской атаки были привлечены более 70 специалистов.

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