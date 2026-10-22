Бюджетные смартфоны Samsung начали получать Android 17: есть ли ваш в списке

Ранее прошивка была доступна только в Южной Корее.

В сентябре Samsung начала глобальное распространение стабильной версии One UI 9.0 на основе Android 17 для своих смартфонов Galaxy флагманского и среднего уровня. Теперь дошла очередь дошла до бюджетных устройств.

Многочисленные владельцы Galaxy A07, Galaxy M17 и Galaxy M36 по всему миру сообщают о наличии стабильной версии One UI 9.0 на своих устройствах. Это произошло всего через несколько дней после того, как прошивка впервые стала доступна пользователям в Южной Корее.

Размер загрузки составляет 2,3 ГБ, в обновлении также содержится патч безопасности за сентябрь 2026 года. Ранее стабильная версия One UI 9.0 пришла на флагманы Galaxy S23 и модели среднего класса Galaxy A37, Galaxy A36 и Galaxy A56.

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Если вы находитесь в Европе и еще не получили уведомление об обновлении, вы всегда можете вручную проверить наличие апдейта, перейдя в "Настройки → "Обновление ПО" → Загрузка и установка". Если обновление уже вышло в вашем регионе, система предложит скачать и установить его.

Напомним, фирменная оболочка One UI 9 основана на Android 17 и включает ряд визуальных изменений, новые возможности персонализации и улучшения безопасности.

Среди основных нововведений – болея гибкая настройка панели быстрых параметров. Пользователи теперь могут менять расположение элементов управления, регулировать размеры ползунков яркости и громкости, а также настраивать отображение медиаплеера.

В настройках смартфонов появилось отдельное меню Warranty and Care для проверки гарантийной информации и запуска диагностических инструментов. Также Samsung доработала и улучшила функцию Samsung DeX для работы с несколькими окнами.

Если все пойдет по плану, до конца 2026-го обновление должны обновить все модели Samsung, которые официально поддерживают новую OC. Совершенно точно One UI 9 не получат смартфоны, которые в 2026-м году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – серия Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и другие популярные модели.

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