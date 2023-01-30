Эксперт прогнозирует, что до 3 февраля банки по наличному доллару будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень.

В период с 30 января до 3 февраля безналичный курс доллара в Украине будет находиться в пределах коридора от 36,5686 до 36,9343 грн/долл., а евро - в пределах от 39,42 до 40,44 грн/евро.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что пик колебаний курса евро придется на 1 и 2 февраля из-за того, что международные рынки по паре евро/доллар будет лихорадить в связи с заседаниями ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам, передает "Минфин".

Что касается наличного курса, по прогнозу Козырева, банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

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Также аналитик спрогнозировал, что обменники финкомпаний по доллару и евро будут работать в пределах: доллар - коридор от 40,00 до 41,00 гривень, евро - коридор от 42,50 до 44,05 гривень.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 29 января

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 29 января остался на уровне предыдущего дня - 40,55 грн/долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 43,70 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанка" 29 января остался на уровне показателя предыдущего дня - 40,30 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 43,45 грн/евро.