Он говорит, что резервы растут за счет западной помощи.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса заверил, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

В эфире "Сніданку з 1+1" он заявил, что последние резервы Нацбанка на самом высоком уровне с начала полномасштабной войны. "Даже больше, чем было до вторжения", - говорит Фурса.

Экономист добавил, что резервы растут за счет западной помощи. И просто нет факторов, которые бы давили дополнительно на гривню. Есть война, которая компенсируется помощью Запада.

"Единственное, что в течение года может заставить гривню сильно упасть, — это если Минфин очень попросит. Потому что в бюджете гривня 40+. Но дефицит бюджета будет, и поэтому Минфин может просить у НБУ менять курс", — добавил инвестбанкир.

Курс валют в Украине

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни в 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозировали его на уровне 50 грн/долл.

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