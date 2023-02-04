Совокупность старых факторов и появление нового может вызвать снижение курса доллара, отметил банкир.

Курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко, назвав новый фактор, который способен повлиять на курс таким образом, передает "Телеграф".

Речь идет о низком уровне инфляции. Эксперт считает, что совокупность старых факторов и появление нового может вызвать снижение курса доллара.

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Что же касается основных влияющих на стабильность курса факторов, то они остаются неизменными: учетная ставка НБУ и официальный курс доллара; баланс между спросом и предложением на наличную валюту; валютные поступления за экспорт зерна; регулярная макрофинансовая помощь.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 3 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 3 февраля курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек - до 40,40 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составлял 43,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек - до 39,90 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 43,45 грн/евро.