Американская компания представила сверхскоростной самолет, который может изменить рынок

Легкий реактивный самолёт рассчитан на пилотирование одним пилотом и может развивать скорость до 0,88 Маха.

Американская компания SyberJet представила легкий частный самолет (полноразмерный макет) SJ36. Об этом она сообщила на своем сайте.

Компания объявила о получении писем о намерении приобрести более 50 самолетов.

Интерес к модели обусловлен её характеристиками. Разработчики позиционируют SJ36 как "самый быстрый лёгкий реактивный самолёт с наибольшей дальностью полёта среди всех когда-либо созданных в этом классе". Заявленная максимальная скорость составляет 0,88 Маха (около 1000 км/ч), что обычно присуще гораздо более крупным и дорогостоящим летательным аппаратам.

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Дальность полета SJ36 достигает 3000 морских миль (5556 км), а практический потолок – 49 000 футов (около 14 935 м). Такие характеристики позволяют SJ36 конкурировать с самолетами среднего класса, сохраняя экономичность эксплуатации, присущую легким реактивным самолетам.

SJ36 рассчитан на выполнение беспосадочных рейсов по маршрутам, недоступным для других представителей этого класса, в частности, между Лос-Анджелесом и Гавайями, а также между аэропортом Тетерборо в штате Нью-Джерси и Лос-Анджелесом.

По сравнению с другими лёгкими реактивными самолётами SJ36 может сократить продолжительность трансконтинентальных перелётов на два часа в каждом направлении.

Салон самолета рассчитан максимум на восемь пассажиров. Система герметизации обеспечивает давление в салоне, эквивалентное давлению на уровне моря, на высотах до 41 000 футов (около 12 500 метров). Это одна из главных маркетинговых и конструктивных особенностей новой модели.

При этом стоимость чартерных рейсов на SJ36 может быть до 50 % ниже, чем на самолетах среднего класса.

SJ36 оснащен SyberVision – собственной авионической платформой SyberJet. Она предусматривает полностью цифровую кабину пилотов, защищенное беспроводное обновление программного обеспечения и подключение к смартфонам. Владельцы смогут дистанционно регулировать микроклимат в салоне, а компания SyberJet – отслеживать состояние самолета и оказывать техническую поддержку удаленно.

В сочетании с вспомогательной силовой установкой с нулевыми выбросами эти функции, по замыслу разработчиков, должны обеспечить новый уровень комфорта для деловой авиации.

Бизнес-джеты – другие новости

Ранее легкий реактивный самолет SyberJet SJ30-2 установил рекорд скорости во время перелета через континент с востока на запад. Он пролетел от Джексонвилла во Флориде до Сан-Диего в Калифорнии примерно за 4 часа 7 минут. Средняя скорость во время перелёта составила 813 км/ч.

В то же время американская компания Gulfstream Aerospace сообщила о рекорде скорости своего бизнес-джета G700. Самолёт преодолел 8778 км между Лос-Анджелесом в США и Фарнборо в Англии за 8 часов 27 минут.

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