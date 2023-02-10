Андрей Пышный отметил, что деньги должны оставаться в украинской банковской системе.

Существует серьезная угроза для курса гривни по отношению к доллару в 2023 году. Из-за войны Национальный банк Украины допустил избыток денежной массы в банковской системе.

"Украинская экономика имеет колоссальный профицит ликвидности, вызванный финансированием бюджета войны. Только НБУ за прошлый год напечатал для бюджета 400 млрд грн. И вся эта ликвидность сейчас создает навес, который угрожает курсовой стабильности", - рассказал главы НБУ Андрея Пышного в интервью изданию Lb.ua.

По его словам, угрозу для гривни создает то, что деньги могут оказаться на валютном рынке, что обвалит курс. Он отметил, что важно, чтобы средства оставались в системе, поэтому Нацбанк заинтересован в привлекательной процентной ставке для банковских депозитов.

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"Ведь если вам предлагают вклад в 10% годовых, а инфляция 26%, вы думаете: "Да, зачем мне этот депозит, мороки больше, чем прибыли". Но когда делают предложение на уровне 20% - задумаетесь и оставите деньги в банке", - объяснил глава НБУ.

Также он заявил, что банки больше не будут получать значительные прибыли нерыночным способом и при этом не предлагать достаточно высокие ставки по депозитам.

Курс гривни во время войны - что известно

До полномасштабного вторжения российских войск в Украину в стране действвовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года зафиксировали на уровне 29,25 грн/долл.

Нацбанк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому продают наличную иностранную валюту. Ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля 2022 года НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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