'Это смешно': Зеленский отверг главный исторический миф Путина

По его словам, Путин посылает россиянам сигналы о том, что их цель – вернуться в Советский Союз.

Россия появилась тогда, когда Украина уже существовала как преемница Киевской Руси. Об этом в интервью The Diary Of A CEO сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, журналист попросил украинского президента прокомментировать заявления Владимира Путина о том, что современная Украина якобы была создана большевистской Россией.

"Обратите внимание: он говорит о советской революции 1917 года. Это смешно для любого человека. История твоего государства не может начинаться с 1917 года", – отметил он.

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Глава государства подчеркнул, что в Украине есть церкви, которым по тысяче лет. Они были расписаны украинскими профессиональными мастерами.

"Украина – это наследница Киевской Руси. Великого государства, которое было очень известно, по крайней мере, на европейском континенте. С развитой цивилизацией, со своим искусством, со своими традициями и так далее. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как уже существовала Украина", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Путин всё это "отрезает" и "начинает с революции".

"Почему с Октябрьской революции 1917 года? Потому что он говорит об истории Советского Союза, а не об истории России и не об истории Украины", – сказал президент.

По словам Зеленского, Путин таким образом посылает сигналы россиянам.

"Дети в школах получают информацию. Дальше они не углубляются. Он дает им сигнал, что их жизнь – это Советский Союз, и "туда мы будем возвращаться", – отметил Зеленский.

Перспективы мира в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может очень легко усадить Путина за стол переговоров, потому что "ему это нужно".

Глава государства не исключил, что у Трампа и Путина "особые отношения" или же "какие-то экономические соглашения".

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности переговоров Путина и американского спецпосланника Стива Виткоффа, которые состоялись 21 октября.

Впрочем, он заявил, что Путин не передавал Виткоффу никаких документов с предложениями России по прекращению войны в Украине.

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