Нацбанк ослабил гривну к доллару: официальный курс валют на пятницу

Курс гривны к евро установлен на уровне 50,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,05 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,44 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,05/45,08 грн/долл., а к евро – 50,43/50,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 октября, остался на прежнем уровне и составляет 45,34 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,82 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,02 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,36 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 22 октября, вырос на 5 копеек и составляет 45,25 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,00 гривны за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,65 гривны, а евро – по курсу 50,00 гривны за единицу иностранной валюты.

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