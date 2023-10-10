Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова подчеркнула, что экстра налоги имеют целью сбалансировать ситуацию.

Только в условиях финансовой стабильности возможно обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы, а дополнительное налогообложение в мире неоднократно использовалось, когда одна отрасль получала сверхприбыли не за счет дополнительных инвестиций или расширения производства.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью NV Бизнес, отметив при этом, что вопрос дополнительного налогообложения сверхприбылей банков еще дискутируется.

"Только в условиях финансовой стабильности возможно обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы, внутреннего долгового рынка, обезопасить экономику от шоков, обеспечить стабильность функционирования государственных финансов и избежать дополнительных бюджетных потерь", - заявила Рожкова.

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Она также подчеркнула, что экстра налоги имеют целью сбалансировать ситуацию.

"Дополнительное налогообложение в мире неоднократно использовалось, когда одна отрасль получала сверхприбыли не за счет дополнительных инвестиций или расширения производства, а за счет определенных временных экономических условий, так называемой "экономической ренты". По сути, за счет других отраслей. Экстра налоги имеют целью сбалансировать такую ситуацию. Италия и страны Балтии рассматривают такую возможность через количественные смягчения в период пандемии ковида", - заявила Рожкова.

Первый заместитель главы НБУ напомнила, что расходы на оборону растут, и нужно искать источники их финансирования.

"Наша страна в войне, бюджетный дефицит большой. Расходы на оборону растут, и нужно искать источники их финансирования. Исходя из этого, инициатива о новом налоге дельная. И банковский сектор это понимает, ведь получил дополнительные доходы не из-за своих чрезвычайных усилий, а благодаря значительной избыточной ликвидности в результате поступления беспрецедентной финансовой помощи от наших партнеров", - заявила Рожкова.

Она также отметила, что регулятора беспокоит вопрос влияния на финансовую устойчивость банков.

"Наша позиция следующая: увеличить налог на период, пока идет война, но не менять базу налогообложения. Базой налогообложения должна быть общая прибыль. Конечно, нас как регулятора в этой истории беспокоит вопрос влияния на финансовую устойчивость банков", - заявила Рожкова.

При этом она отметила, что после оценки устойчивости начнется процесс восстанавления отложенных требований к капиталу.

"Далее — должны имплементировать новую структуру капитала в соответствии с законодательством ЕС. Все это может вызвать дополнительную потребность в капитале. Но концептуально, понимая сегодняшнюю ситуацию, мы готовы поддержать этот экстра налог. И кстати, в Европе банковский сектор платит налог на прибыль по ставке 25%. Если говорить о потенциальных фискальных эффектах, то стоит помнить, что 70% прибыли системы — это государственные банки", - заявила Рожкова.

Налог на сверхприбыли банков

13 июля 2023 года Рада разблокировала закон о возвращении налогов на довоенный уровень

В августе 2023 года государство нацелилось на сверхприбыли банков.

В Минфине объяснили, кого это зацепит в первую очередь. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что прежде всего речь идет не о налогообложении физических лиц-предпринимателей. По его словам, сейчас ожидаемые поступления от уплаты налогов могут составить не менее 8 млрд гривень.

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