Законом, в частности, предусмотрено недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ.

Парламент принял закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, законом предусмотрено недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, которые являются гражданами РФ.

Также не допускается расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней, а также установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга сообщать в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Видео дня

По его словам, за принятие в целом законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно защиты финансовой системы от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843" (№ 8008) проголосовали 316 депутатов.

Защита финансовой системы Украины:

2 сентября 2022 года Кабинет министров одобрил изменения в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" для защиты финансовой системы от угроз, возникающих в результате агрессии РФ.

Ряд норм законопроекта направлены на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента.

Война в Украине и FATF:

В марте руководство Верховной Рады Украины обратилось с просьбой внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Также Россию просят исключить из числа стран-членов этой организации.

В ВР отметили, что "пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает".

18 июня Россию исключили из руководящих органов FATF.

Вас также могут заинтересовать новости: