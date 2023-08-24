Министр финансов Сергей Марченко отметил, что прежде всего речь идет не о налогообложении физических лиц-предпринимателей.

Возвращение довоенного уровня налогообложение направлено, прежде всего, на крупные компании, которые с началом полномасштабной войны перешли на упрощенную систему налогообложения, и уже в меньшую очередь - на физических лиц-предпринимателей.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что в первую очередь речь идет не о налогообложении физических лиц-предпринимателей.

"Нас не так интересует налогообложение физических лиц-предпринимателей, нас интересует справедливость и правила игры. Потому что в начале вторжения были приняты решения, которые позволили крупному бизнесу выбрать упрощенный метод налогообложения и платить минимальную сумму налогов, минимизируя свои налоговые обязательства", - сказал министр.

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По его словам, сейчас ожидаемые поступления от уплаты налогов могут составить не менее 8 млрд гривень.

"Наша задача была уравновесить эту ситуацию, и мы это сделали", - добавил глава Минфина.

Налоги во время войны

В марте 2022 года парламент принял закон о налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Закон предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога - с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

30 июня 2023 года Верховная Рада приняла налоговый законопроект №8401, предусматривавший отмену с 1 августа единого налога в 2%. Принятие этого закона является условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

17 июля 2023 года Совет разблокировал закон о возвращении налогов на довоенный уровень. Закон вступил в силу с 1 августа.

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