Законопроектом дополнительно предлагается обложить налогом чистый процентный доход банков по ставке 5%.

Сегодня в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о временном налогообложение сверхприбылей банков. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроектом (№9656) дополнительно предлагается обложить налогом чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

По словам Железняка, дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составить около 10 млрд грн.

Согласно опубликованному депутатом документу, законопроект предусматривает, что с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года устанавливаются особенности налогообложения налога на прибыль предприятий чистого процентного дохода банков (это разница между суммой процентного дохода и суммой процентных расходов банка).

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"Банки одновременно с налогом на прибыль предприятий... уплачивают налог на чистый процентный доход по ставке 5 процентов. Начисленный банками налог на чистый процентный доход не является разницей и не уменьшает финансовый результат до налогообложения такого налогоплательщика", - сказано в тексте.

Ситуация с налогами во время войны

Как сообщал УНИАН, 1 августа вступил в силу закон о возврате довоенного уровня налогообложения предприятий, которым были отменены налоговые льготы, введенные в начале полномасштабного вторжения.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что возвращение довоенного уровня налогообложения направлено, прежде всего, на крупные компании, которые с началом полномасштабной войны перешли на упрощенную систему налогообложения.

Тогда были приняты решения, которые позволили крупному бизнесу выбрать упрощенный метод налогообложения и платить минимальную сумму налогов, минимизируя свои налоговые обязательства. По словам министра, сейчас ожидаемые поступления от уплаты налогов могут составить не менее 8 млрд грн.

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