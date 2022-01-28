При этом НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года увеличится на 3,4%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2022 года.

"Реальный ВВП Украины по итогам 2022 года увеличится на 3,4%. В дальнейшем рост экономики ускорится до около 4% ежегодно", - говорится в сообщении.

При этом НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% и ожидает возвращения инфляции к цели 5% в 2023 году.

"Достижению цели по инфляции в 2022 году будет мешать прежде всего перенос вторичных эффектов от высоких внешних цен на энергоносители и продовольствие. Это отразится на ценах широкого перечня товаров и услуг. Весомое влияние окажут рост расходов бизнеса на оплату труда и корректировку административных цен", - говорится в сообщении.

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ВВП Украины

Валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product, GDP) - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

ВВП Украины в третьем квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.

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