В 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится до около 4% в год.

Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%, отметив, что более стремительное восстановление экономики будут ограничивать дорогие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения.

Об этом говорится в материалах регулятора.

"Прогноз роста реального ВВП на 2022 год пересмотрен с 3,8% до 3,4%. Экономику поддержат потребительский спрос и все еще довольно благоприятные условия торговли. Зато весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, которая негативно будет влиять на инвестиционные решения. Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться довольно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста", - сказано в сообщении.

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По итогам 2021 года рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил около 3%. Восстановлению экономики способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание инвестиций предприятиями после кризиса, а также рекордный урожай сельскохозяйственных культур. В то же время экономическое оживление было медленнее, чем ожидалось. Среди причин - стремительное подорожание энергоносителей и их дефицит, влияние низких урожаев 2020 года, более медленное восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также стремительная фискальная консолидация.

В 2023-2024 годах рост реального ВВП, по прогнозу регулятора, ускорится до 4% в год. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение довольно благоприятных условий торговли.

ВВП Украины:

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.

Прогнозы: