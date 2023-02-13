За прошедшую неделю было выдано 322 льготных кредита на общую сумму 1,18 млрд грн.

За период действия в Украине военного положения, в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 19 тыс. 738 кредитных договоров на общую сумму 81,61 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, за прошедшую неделю в рамках программы было выдано 322 льготных кредита на общую сумму 1,18 млрд грн.

"С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 54 тыс. 560 кредитов на общую сумму 171,23 млрд грн, из которых 35 тыс. 184 – от банков государственного сектора экономики на общую сумму 69,08 млрд грн", - говорится в сообщении.

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В Минфине напомнили, что программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующего все аспекты деятельности фонда. На сегодня по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

Бизнес во время войны

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

В апреле 2022 года в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могли как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещение или другие активы.

В декабре 2022 года бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и дефицита электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

17 января 2023 года бизнес смягчил негативные ожидания относительно будущей деловой активности и инфляции.

По состоянию на 30 января 2023 года из-за войны 80% компаний столкнулись с падением бизнеса.

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