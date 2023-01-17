Также бизнес ожидает усиления девальвации курса национальной валюты.

Бизнес немного ослабил негативные ожидания относительно динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев на фоне активных боевых действий и террористических атак, а также по инфляции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей по деловой активности своих компаний, которое Национальный банк провел в IV квартале 2022 года.

"В то же время второй квартал подряд наблюдается смягчение негативных ожиданий относительно будущей деловой активности предприятий. На фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки по инфляции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что бизнес смягчил негативные ожидания относительно динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Инфляционные ожидания улучшились: в IV квартале 2022 года ожидаемая годовая инфляция составила 23,3% по сравнению с 25,2% в предыдущем квартале.

Также бизнес ожидает усиления девальвации курса национальной валюты: почти вдвое сократилась доля тех, кто ожидает курс национальной валюты в пределах 38-40 грн/долл. Среднее значение обменного курса, на который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 42,59 грн/долл.

Несмотря на незначительное улучшение общей оценки, ухудшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий строительства. Самые пессимистичные ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения и добывающей промышленности, а предприятия строительства не ожидают изменений в ближайшие 12 месяцев.

"Бизнес продолжает ожидать уменьшения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Рост общих объемов реализации ожидают только предприятия торговли", - сообщили в НБУ.

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По данным Нацбанка, в декабре 2022 года бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и дефицита электроэнергии.

Потребительская инфляция по итогам 2022 года составляла 26,6%, это меньше тех цифр, которые озвучивали в первой половине прошлого года.