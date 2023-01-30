Перебои с энергоснабжением сейчас возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса в Украине.

У 83% компаний, которые являются членами Европейской Бизнес Ассоциации, произошло падение бизнеса в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации, отметив, что почти вдвое, по сравнению с октябрем, увеличилось количество компаний, которые почувствовали влияние ракетных атак на свою деятельность – с 47% до 89%.

"По итогам года, большинство компаний сообщают о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% – падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в такой сложный год. До полномасштабного вторжения 83% компаний Европейской Бизнес Ассоциации ожидали положительную динамику развития своего бизнеса в 2022 году. По итогам года, 83% имели падение", - говорится в сообщении.

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Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества продуктивных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту расходов из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

Перебои с энергоснабжением сейчас возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и интернетом, и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу. Сейчас у 88% компаний есть мобилизованные работники, среди которых у 73% они составляют до 10% штата, а еще у 15% – 10-20%. К тому же, у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это ИТ-специалисты, инженеры и другие представители технических специальностей.

"Несмотря на трудности, сегодня все компании ассоциации, принявшие участие в опросе, работают, а именно 54% в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. Напомним, в октябре прошлого года в полном объеме работали 44% компаний. Среди бизнесов, работающих частично, сейчас 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн", - сообщила пресс-служба.

В результате боевых действий 40% компаний понесли прямые убытки, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт. Потери бизнеса остаются достаточно высокими: 32% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов, 36% – о потере в диапазоне 1-10 миллионов долларов, 16% – о потере более 10 миллионов.

В то же время растет количество компаний, выплачивающих сотрудникам заработную плату в полном объеме – сейчас таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше, чем в октябре, тогда таких было 79%.

В 2023 году, согласно данным опроса, 8% компаний сократят размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегнут к увольнениям.

В ЕБА отмечают, что финансовая стабильность компаний улучшается – 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% – на год, и 36% - на год и более.

Опрос проводился с 16 по 26 января 2023 года. Участие в нем приняли 100 топ-менеджеров компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес во время войны:

Потребительская инфляция по итогам 2022 года составляла 26,6%, это меньше тех цифр, которые озвучивали в первой половине прошлого года.

В апреле 2022 года в Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса. Подавать заявки могли как предприятия, требующие перемещения, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещение или другие активы.

В декабре 2022 года бизнес продолжил ослаблять оценки относительно своей экономической деятельности из-за российских террористических атак и дефицита электроэнергии.

17 января 2023 года бизнес смягчил негативные ожидания относительно будущей деловой активности и инфляции.

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