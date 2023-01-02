Член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что наличный курс может несущественно колебаться в течение года.

В Национальном банке считают, что валютный рынок "привык" к массированным обстрелам Украины со стороны российской армии, а потому не демонстрирует колебаний.

Об этом член Совета НБУ Василий Фурман сказал в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что зафиксированный Нацбанком курс правильный и играет важную роль во время войны.

"Валютный рынок, как и мы с вами, привык к обстрелам и не реагирует на них – и это плюс. В целом разница между наличным и безналичным рынком незначительна и относительно стабильна в течение последних месяцев", - сказал он.

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В то же время наличный курс может показывать несущественные колебания в течение года.

"По наличному курсу прогнозов Нацбанк не дает, но мы можем увидеть прогнозы отечественных или зарубежных финансовых организаций, которые говорят, что если курс и будет колебаться в ту или иную сторону, то не существенно относительно нынешних показателей", - добавил он.

Война в Украине и курс доллара:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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