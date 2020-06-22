Украинский бизнес получил более полмиллиарда "дешевых кредитов" - Минфин

За прошедшую неделю банки выдали 82 кредита на сумму около 105 млн грн.

Украинские банки на прошлой неделе предоставили еще 82 кредита в рамках государственной программы кредитования для предпринимателей «Доступные кредиты 5-7-9%» на сумму 104,67 млн грн, а с начала действия программы в феврале и по состоянию на 22 июня бизнес получил 721 кредит на 509,43 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, кредит в рамках данной программы можно получить уже в 16 банках: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", АКБ "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", "Альянс", "ТАСкомбанк", "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен Банк Аваль", КБ "Глобус" и "Креди Агриколь Банк".

В сообщении отмечается, что, по словам исполнительного директора Фонда развития предпринимательства, который администрирует программу, Руслана Гашева, расширение круга уполномоченных банков увеличивает количество предпринимателей, которые имеют возможность получить государственную поддержку. Только за одну прошлую неделю уполномоченные банки заключили практически 11% выданных за весь период действия Программы кредитов.

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"Интересно, что, несмотря на то, что правительство путем введения инструмента рефинанса фактически трансформировало «Доступные кредиты 5-7-9%» в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных мероприятий, введенных для борьбы с пандемией Covid-19, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы - инвестиционные кредиты. Я считаю, это хороший сигнал, который свидетельствует, что украинский бизнес, несмотря на трудные времена, думает о развитии и инвестирует в это средства", - цитирует пресс-служба Руслана Гашева.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 млрд грн финансирования.

Фонд реализовывает программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

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