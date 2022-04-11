За месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

В Украине запустили бесплатную платформу для помощи в релокации бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Продолжаем помогать бизнесу еще быстрее возобновить работу, поднимать экономику страны и предоставлять рабочие места. Для этого запускаем платформу, которая поможет переместить бизнес "горячих точек" и продолжить его деятельность в более безопасном месте - https://relocate.prozorro.sale" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц из зоны боевых действий эвакуировали 216 предприятий и 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

Платформа предназначена для бизнеса, который подал заявки на релокацию, компаний, желающих помочь предприятиям с релокацией, и представителей Министерства экономики, военных администраций, компаний, которые помогают с обработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников.

Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, готовые предоставить для этого помещения или другие активы.

Как сообщал УНИАН, в середине марта в Украине стартовала программа по перемещению украинских производств из пострадавших от боевых действий регионов.