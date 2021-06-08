Первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина получила в декабре прошлого года.

В Европейской комиссии заявили, что предоставление Украине нового транша макрофинасовой помощи в 600 млн евро будет зависеть от проведения реформы системы правосудия.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова.

Читайте такжеАрахамия назвал условия для получения очередного транша МВФ

Она подчеркнула, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро.

«Но главное из них — это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия», — подчеркнула Матернова.

Также она добавила, что к главным требованиям стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ.

«Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ — это базовое требование, мы не можем даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ», — отметила представительница Еврокомиссии.

Также она воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.

Транш от ЕС: что необходимо знать

Первые 600 млн евро макрофинансовой помощи Еврокомиссия выплатила Украине в декабре 2020 года.

Тогда в Еврокомиссии отметили, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, «позволяя ей выделять ресурсы на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса».

Представители Еврокомиссии и правительства Украины подписали Меморандум о взаимопонимании летом 2020 года. Он был ратифицирован парламентом в сентябре.

В конце сентября 2020 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся верховенства права.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко