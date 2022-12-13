Документ поддержали более 320 народных избранников.

Верховная Рада приняла закон о национальных меньшинствах (сообществах) Украины.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона №8224 проголосовали 324 парламентария.

Железняк отметил, что принятие этого закона было среди главных требований к Украине для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Напомним, 23 июня Украина официально стала кандидатом на вступление в Евросоюз.

Закон о нацменьшинствах Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, парламент 1 декабря принял в первом чтении проект закона о национальных меньшинствах (сообществах) Украины.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что после принятия его как закона утрачивает силу закон "О национальных меньшинствах в Украине" от 1992 года.

Законом закреплено определение "национальные меньшинства (сообщества)"; права, свободы и обязанности лиц, принадлежащих к нацменьшинствам (сообществам); особенности государственной политики по реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам. В частности, особенности финансового обеспечения внедрения такой политики, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Также законом предусмотрена возможность создания консультативно-совещательных органов при госорганах исполнительной власти разных уровней по реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Кроме того, предусмотрена возможность создания центров национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах за счет государственного и/или местного бюджетов для функционирования общественных объединений нацменьшинств на безвозмездной основе.

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