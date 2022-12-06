Сегодня в Брюсселе состоялась встреча министров финансов стран-членов ЕС.

Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро.

"Как ожидалось - сегодня в Брюсселе на встрече министров финансов стран-членов ЕС не было "зеленого света" в отношении 18 миллиардов евро для Украины. Венгрия до сих пор блокирует для того, чтобы обеспечить свое собственное финансирование", - сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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Он добавил, что состоялись очень эмоциональные дебаты, во время которых все раскритиковали Будапешт, но это не принесло результата.

Макрофинансовая помощь от ЕС

6 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что в Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

9 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

24 ноября Европейский парламент согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро для того, чтобы пережить войну и восстановиться после нее.