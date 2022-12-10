На следующей неделе предложение подадут в Европейский парламент для дальнейшего принятия.

Совет Европейского Союза сегодня достиг согласия по пакету финансовой помощи для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, предложение было принято по письменной процедуре, и будет подано в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

Законодательный пакет предусматривает структурное решение для финансовой поддержки Украины в 2023 году. Его целью является предоставление краткосрочной финансовой поддержки нашему государству, финансирования срочных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления Украины на ее пути к евроинтеграции.

Видео дня

"Сумма займа Украине в 2023 году составит 18 миллиардов евро с 10-летним льготным периодом. Государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних целевых доходов. Гарантии для этих заимствований предоставят либо бюджет ЕС, либо страны-члены", - сообщили в Совете ЕС.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Евросоюз.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько будет нужно. Законодательный пакет, который мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение 2023 года", - сказал Станюра.

Тем временем, польское издание Rzeczpospolita сообщило, что ЕС готовит экстренный сценарий в случае с 18 млрд евро для Украины, при котором не понадобится согласие Венгрии.

"Сегодня страны ЕС приняли такие правила, что единогласия не требуется. Это открывает двери для гарантий, предоставляемых государствами-членами", - сказано в сообщении.

Новость дополняется