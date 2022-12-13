Данная договоренность выглядит как победа для Орбана, который месяцами добивался выделения этих средств, блокируя ряд решений ЕС.

Власти Венгрии смогли добиться от Евросоюза разморозки части положенных ей денег, в обмен на снятие вето с выделения 18 млрд евро помощи для Украины.

Как сообщает Politico премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна против предоставления Украине денег от блока. Поэтому Брюссель начал готовить другой путь, чтобы Украина все равно получила эти средства без согласия Венгрии - через индивидуальные гарантии 26 стран-членов, вместо общеевропейской. Этого хотели избежать, чтобы не показывать разногласий в ЕС по поддержке Украины.

Напомним, власти ЕС заблокировали выделение Венгрии 7,5 млрд евро из предусмотренных для нее европейских средств из-за проблем с коррупцией, а также "ковидных" 5,8 млрд евро на восстановление экономики. За это Будапешт заблокировал выделение 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

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В итоге страны ЕС согласились разблокировать 6,3 млрд средств, а также утвердили план расходов из "ковидного" фонда - 5,8 млрд евро для Венгрии. Впрочем, это утверждение произошло с условием, что Венгрия выполнит 27 реформ в сфере борьбы с коррупцией и независимости судебной системы.

Издание отметило, что договоренность выглядит как победа для Орбана, который месяцами добивался выделения этих средств, блокируя ряд решений ЕС.

Издание подчеркнуло, что в пользу Орбана работали два фактора: система ЕС, которая требует единогласия в многих важных решениях, и сильное желание ЕС сохранить единство из-за продолжающейся у его границ войны.

Блокирование Венгрией выделения денег для Украины

6 декабря Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму 18 млрд евро. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан попытался убедить, что его страна не прибегает к шантажу, хоть и заблокировала макрофинансовую помощь ЕС для Украины.

Но уже 10 декабря Совет Евросоюза достиг согласия относительно пакета финансовой помощи для Украины на 2023 год. Предложение Еврокомиссии согласовали через письменную процедуру и подадут в Европарламент на утверждение.

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