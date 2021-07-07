Воспользоваться услугой, прежде всего, смогут пенсионеры, желающие перевести доставку пенсий в "Укрпошту".

«Укрпошта» с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) письма пенсионеров с заявлениями на перевод выплат пенсии или социальной помощи в отделение связи национального почтового оператора.

Как сообщила пресс-служба компании, пакет документов будет направляться бесплатно рекомендованными отправлениями на адреса ПФУ и управлений социальной защиты населения. Отправитель будет платить только за стоимость конверта.

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Отмечается, что воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

"Воспользоваться услугой, прежде всего, смогут пенсионеры, желающие перевести доставку пенсий в "Укрпошту", - говорится в сообщении.

Также компания сообщила, что для перевода выплат через "Укрпошту" нужно отправить следующие документы: заполненное заявление на перевод пенсии/социальных пособий; копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка «Згідно з оригиналом», ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии).

Отмечается, что при условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле «особые отметки» он отметил «Заявление на перевод пенсии/пособия».

«Укрпошта» и выплата пенсий

В июне «Укрпошта» заявила, что принудительного перехода на выплату пенсий и субсидий на банковские карты с 1 сентября не будет - почтальоны продолжат доставлять выплаты наличными как минимум до 1 января 2023 года.

Ранее Министерство социальной политики заявило о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковские карты.

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Автор: Павел Степанец