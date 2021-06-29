Смелянский заявил, что продолжит начатые в компании реформы.

Наблюдательный совет национального почтового оператора "Укрпошта" продлил контракт с генеральным директором компании Игорем Смелянским до 30 июня 2023 года.

За это решение проголосовали все члены набсовета, включая представителей Министерства инфраструктуры, сообщила пресс-служба "Укрпошты".

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Смелянский заявил, что продолжит начатые в компании реформы.

"Впереди у "Укрпошты" еще открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные пункты. Эти задачи заложены в основу стратегии 2022-2026, которую мы презентуем уже осенью", - цитирует пресс-служба слова Смелянского.

Назначение руководителя вне конкурса

16 июня 2021 года Кабинет министров включил должность руководителя (генерального директора) национального почтового оператора «Укрпошта» в перечень должностей относительно которых не используется порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования госсектора экономики.

Справка УНИАН. «Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – более 11 тыс. отделений. Генеральным директором компании является Игорь Смелянский. Кабинет министров одобрил кандидатуру Игоря Смелянского на должность генерального директора «Укрпошты» в апреле 2016 года, с 1 июля 2016 года он вступил в должность.

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Автор: Павел Степанец