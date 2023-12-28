Неясно, как получатели отреагировали на письмо и согласились ли они на встречу.

Премьер Украины Денис Шмыгаль забил тревогу по поводу финансов страны, потребовав срочной встречи с международными донорами, поскольку Киев сталкивается с "исключительно высокой неопределенностью" по поводу своего бюджета в начале года.

В письме ключевой координационной группе, контролирующей финансирование, премьер-министр заявил, что финансирование необходимо в следующем месяце и должно быть направлено на основные нужды бюджета Украины, пишет Bloomberg.

Это послание подкрепляет призывы Украины, поскольку финансовая помощь на сумму более 110 миллиардов долларов задерживается из-за политической борьбы в США и Европейском Союзе.

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"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", - сказал Шмыгаль в письме, отправленном в этом месяце Межведомственной координационной группе доноров.

Премьер-министр заявил, что MDCP, который был создан лидерами "Большой семерки" в декабре 2022 года для координации международного финансирования, должен сосредоточиться на неотложных бюджетных потребностях - поддержании работы правительства на выплатах учителям, государственным служащим и пенсиях - а не на более долгосрочных задачах.

"Вряд ли возможно вести какую-либо дискуссию о проектах восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания до 2024 года", - сказал Шмыгаль в письме.

Доноры должны провести встречу в январе перед запланированной встречей в следующем месяце, сказал он. Неясно, как получатели отреагировали на письмо и согласились ли они на встречу раньше.

"Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды", - сказал премьер.

Шмыгаль призвал доноров начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на помощь в восстановлении Украины.

Возможности Украины по самостоятельному генерированию средств, включая повышение налоговых поступлений, девальвацию гривни или использование центрального банка, ограничены и рассматриваются Министерством финансов как рискованные. Но премьер сказал, что они будут использоваться в качестве временного решения до тех пор, пока не поступят международные средства.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы закрыть дефицит финансирования, но ваша своевременная поддержка нужна сейчас как никогда", - сказал Шмыгаль.

Финансовая ситуация в Украине - детали

При недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

"Хочу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, потому что львиная доля поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом, - это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными, поскольку они платят ЕСВ", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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