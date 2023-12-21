Для покрытия рисков правительство планирует оптимизировать внутренние ресурсы.

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что Украина получит необходимое финансирование в 2024 году, но есть вопросы относительно своевременности и ритмичности поступлений. В связи с этим могут возникнуть риски в первые два места следующего года.

"Риски у нас есть в январе-феврале. Потому что, к сожалению, в январе-феврале пока принятых решений недостаточно (по финансированию потребностей бюджета, – ред.), чтобы мы самостоятельно могли справиться. Поэтому у нас сейчас работает механизм, как вы говорите, плана Б", – заявил Марченко во время обзора макроэкономического прогноза на 2024 год от Центра экономических стратегий.

По его словам, правительство будет максимально привлекать все возможные ресурсы на январь-февраль. Речь идет о ряде мер, в частности, авансовой уплате дивидендов, увеличении объема внутренних заимствований.

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Глава Минфина отметил, что потенциальным риском на следующий год является увеличение расходов госбюджета в связи с растущими потребностями на безопасность и оборону.

"Есть понимание, если не будет особенностей, то ситуация под контролем и мы можем все профинансировать. Но наибольшую неопределенность нам формирует сектор безопасности и обороны. Мы не можем знать заранее, в какой момент чего не хватит. Слишком много вопросов об эффективности использования средств именно по этому направлению", – подчеркнул Марченко.

Международная помощь Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Украине нужно на следующий год меньше денег от международных партнеров, чем ожидалось. Потребность во внешнем финансировании в следующем году будет достигать 37,3 млрд долларов США. Цифра верифицирована экспертами МВФ. Это на 4 млрд долларов меньше, чем планировалось.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти США и стран Европы сильно сомневаются в целесообразности продолжения поддержки Украины.

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