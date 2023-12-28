Пенсии финансируются за счет внутренних налоговых поступлений.

При недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

"Хочу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, потому что львиная доля поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом, - это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными, поскольку они платят ЕСВ", - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, в данном случае Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах, но, если оправдаются риски недополучения помощи, возможно не удастся провести индексацию пенсий.

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"Есть еще, правда, дополнительные социальные выплаты такие, как пособия малообеспеченным, ВПЛ – действительно, все эти пособия сегодня финансируются нашими международными партнерами. Но сейчас в конце года Министерство соцполитики заключило соглашение INSPIRE со Всемирным банком на почти 2 млрд долларов, и эти средства на первые месяцы покроют нам именно базовые социальные расходы", - добавила Жолнович.

Международная помощь для Украины - последние новости

В последнее время все больше говорят о рисках недополучения международной финансовой помощи, ведь пока нет определенности относительно поступлений средств от партнеров в ближайшем будущем. Отдельно, страны-члены ЕС не смогли принять решение относительно выделения Украине 50 млрд долларов на следующие 4 года из-за вето скандального премьера Венгрии Орбана. Сейчас союзники ищут пути обхода венгерского вето и оказания помощи Украине.

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что Украина получит необходимое финансирование в 2024 году, однако есть вопросы относительно своевременности и ритмичности поступлений. В связи с этим могут возникнуть риски в первые два месяца следующего года.

Марченко считает, что недостаточная международная финансовая помощь в 2024 году приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверил, что вето Венгрии на 50-миллиардную программу макрофинансовой помощи ЕС не приведет к немедленному "апокалипсису" украинской финансовой системы уже в январе, ведь Украина имеет источники поступления денег.

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