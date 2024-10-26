Новую программу е-поддержки накануне анонсировал президент Зеленский.

Народный депутат, член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, откуда возьмут деньги на выплаты украинцам по 1000 гривень в рамках новой программы.

"Возникла эта идея в связи с тем, что мы не рассчитывали, но получили зарубежную помощь нашему бюджету. У нас появились средства, которые мы можем распределить среди населения… На семью это будет в среднем где-то пять тысяч гривень. Это не много, но и не мало", - отметила она в эфире канала Киев24.

Выделять какую-то определенную категорию лиц для выплат не стали, так как это было бы очень сложно администрировать, сказала депутат.

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"В целом, если я правильно понимаю идею президента, это создаст внутренний спрос, поможет населению", - добавила нардеп.

При этом Василевская-Смаглюк отметила, что не знает, стоит ли рассчитывать на такую помощь в следующем году.

Е-поддержка - каждому украинцу выплатят 1000 гривень

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривень.

По его словам, это станет е-поддержкой для взрослых и детей. Деньги при этом можно будет потратить на оплату украинских товаров, коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг:

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