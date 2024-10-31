На выплату 1000 гривен, которую инициировал президент Владимир Зеленский, выделят 30 миллиардов гривень. Эти деньги возьмут из Пенсионного фонда.
Об этом на брифинге сообщила народная депутатка Украины Ольга Василевская-Смаглюк. Она добавила, что не знает деталей, поскольку никто не советовался с фракцией "Слуга народа" и комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где она является заместителем председателя:
"По моей информации и из того, что говорят в Министерстве финансов, деньги, а это ориентировочно 30 миллиардов гривень, возьмут из Пенсионного фонда. Это не очень хорошая идея и не надо прибегать к таким действиям".
По ее словам, на следующий год ожидается недополучение в бюджет НДС, поэтому выплатой этой тысячи, вероятно, хотят выровнять эту проблему, потому что 20% из нее в виде налога направят на армию. Она добавила, что напрямую средства от зарубежных партнеров не могут пойти на нужды Вооруженных сил Украины.
Второй положительной стороной этой инициативы станет поддержка отечественного производителя и бизнеса, в частности, на территориях, которые постоянно атакуют российские захватчики. В то же время нардепа говорит, что деньги можно было потратить на наиболее нуждающуюся категорию населения.
"Но если бы, например. подняли зарплату врачам, а не подняли учителям, то было бы возмущение. Если бы подняли выплаты ВПЛ и не подняли пенсионерам, то также было бы возмущение. Поэтому решили так сделать, чтобы каждый использовал как мог", - подчеркнула она.
Тысяча Зеленского
Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре каждый украинец сможет получить 1000 гривень. Эти деньги можно будет потратить на оплату "коммуналки", билетов и украинских товаров.
Единовременную выплату можно будет получить через программу "еПоддержка". Оформить ее надо в течение декабря, января и февраля.