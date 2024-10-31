Василевская-Смаглюк считает это не очень хорошей идеей.

На выплату 1000 гривен, которую инициировал президент Владимир Зеленский, выделят 30 миллиардов гривень. Эти деньги возьмут из Пенсионного фонда.

Об этом на брифинге сообщила народная депутатка Украины Ольга Василевская-Смаглюк. Она добавила, что не знает деталей, поскольку никто не советовался с фракцией "Слуга народа" и комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где она является заместителем председателя:

"По моей информации и из того, что говорят в Министерстве финансов, деньги, а это ориентировочно 30 миллиардов гривень, возьмут из Пенсионного фонда. Это не очень хорошая идея и не надо прибегать к таким действиям".

По ее словам, на следующий год ожидается недополучение в бюджет НДС, поэтому выплатой этой тысячи, вероятно, хотят выровнять эту проблему, потому что 20% из нее в виде налога направят на армию. Она добавила, что напрямую средства от зарубежных партнеров не могут пойти на нужды Вооруженных сил Украины.

Второй положительной стороной этой инициативы станет поддержка отечественного производителя и бизнеса, в частности, на территориях, которые постоянно атакуют российские захватчики. В то же время нардепа говорит, что деньги можно было потратить на наиболее нуждающуюся категорию населения.

"Но если бы, например. подняли зарплату врачам, а не подняли учителям, то было бы возмущение. Если бы подняли выплаты ВПЛ и не подняли пенсионерам, то также было бы возмущение. Поэтому решили так сделать, чтобы каждый использовал как мог", - подчеркнула она.

Тысяча Зеленского

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре каждый украинец сможет получить 1000 гривень. Эти деньги можно будет потратить на оплату "коммуналки", билетов и украинских товаров.

Единовременную выплату можно будет получить через программу "еПоддержка". Оформить ее надо в течение декабря, января и февраля.

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