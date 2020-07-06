Нацбанк запустил систему реестров небанковских финучреждений

Отчетность участников рынка будет подаваться через веб-портал НБУ.

Национальный банк открыл на официальном веб-сайте Комплексную информационную систему (КИС НБУ), в которую загружены реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

КИС НБУ позволяет участникам рынка и внешним пользователям осуществлять поиск информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, в режиме онлайн.

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В то же время КИС НБУ позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в Государственный реестр финансовых учреждений.

«Открыв КИС НБУ, Национальный банк обеспечивает уровень функционала по ведению реестров небанковских финансовых учреждений на уровне предыдущего регулятора и готов к его дальнейшему совершенствованию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что КИС НБУ предназначена только для ведения реестров финансовых учреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через веб-портал НБУ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите». Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля перейдут к НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 июля принял функции надзора и регулирования рынков небанковских финансовых учреждений от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в рамках принятого закона о «сплите».

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