НБУ намерен в июне представить обновленные законопроекты о страховании и о кредитных союзах

Также глава НБУ сообщил о полной готовности стать регулятором небанковского финансового сектора с 1 июля 2020 года в рамках закона о "сплите".

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках подготовки к принятию функций надзора и регулирования рынков небанковских финансовых учреждений от Нацкомфинуслуг с 1 июля 2020 года в соответствии с принятым законом о "сплите" намерен в мае-июне представить на рассмотрение новые редакции проектов законов о финансовых компаниях, о страховании и о кредитных союзах.

Читайте такжеНезависимые директора и новые договора: в НБУ рассказали, какие изменения ждут страховые компанииОб этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы идем полностью по графику всех нормативных документов, мы закончили конкурс по назначению руководителей двух департаментов, которые мы создали в нашей структуре, и мы полностью будем готовы с 1 июля согласно закону о "сплите" взять на себя функции Нацкомфинуслуг по надзору и регулированию за небанковскими финучреждениями", - сказал Смолий.

Он также отметил, что НБУ продолжает разработку обновленных проектов закона о финансовых компаниях, страховании и других необходимых документов для рынка небанковских финансовых услуг.

"В мае будет закон о финансовых компаниях, а в июне - о страховании и о кредитных союзах", - добавил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 апреля свыше тысячи небанковских финучреждений Украины (почти 60% рынка) уже прошли тестовую идентификацию и подключение к системе представления отчетности в НБУ в целях подготовки к "сплиту".

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.