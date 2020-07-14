цей матеріал доступний українською

Сорос выделил более $200 миллионов на борьбу с расизмом

08:49, 14 июля 2020
Финансы
21 0
Финансист Джордж Сорос / иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается на сайте фонда. 

Основная часть суммы -  $150 млн – выделена в качестве 5-летних грантов организациям, ведущих правозащитную работу для жителей афроамериканских общин. Среди грантоплучателей указаны такие крупные организации как «Black Voters Matter» и «Repairs of the Breach».

Читайте такжеДжордж Сорос допустил сговор Facebook и Дональда Трампа

Остальные $70 млн будут использованы для финансирования локальных инициатив по реформе уголовного законодательства и программ поддержки равных возможностей для чернокожего населения США, говорится в сообщении.  

Справка УНИАН. Фонд Сороса финансирует инициативы по борьбе с расовой несправедливостью через программу «Racial Justice Initiative» с 2003 года. С этого времени в рамках программы Фонд распределил $110 млн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что Facebook, вполне возможно, действует в сговоре с президентом Дональдом Трампом, чтобы обеспечить его переизбрание на новый срок.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter