Сорос выделил более $200 миллионов на борьбу с расизмом

Основная часть суммы - $150 млн – выделена в качестве 5-летних грантов

Фонд Джорджа Сороса «Open Society Foundation» выделил $220 млн на поддержку правозащитных организаций, отстаивающих права афроамериканцев.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Основная часть суммы - $150 млн – выделена в качестве 5-летних грантов организациям, ведущих правозащитную работу для жителей афроамериканских общин. Среди грантоплучателей указаны такие крупные организации как «Black Voters Matter» и «Repairs of the Breach».

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Остальные $70 млн будут использованы для финансирования локальных инициатив по реформе уголовного законодательства и программ поддержки равных возможностей для чернокожего населения США, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Фонд Сороса финансирует инициативы по борьбе с расовой несправедливостью через программу «Racial Justice Initiative» с 2003 года. С этого времени в рамках программы Фонд распределил $110 млн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что Facebook, вполне возможно, действует в сговоре с президентом Дональдом Трампом, чтобы обеспечить его переизбрание на новый срок.

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