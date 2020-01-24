Джордж Сорос допустил сговор Facebook и Дональда Трампа

По словам Сороса, никто не мешает Facebook распространять дезинформацию .

Выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что Facebook, вполне возможно, действует в сговоре с президентом Дональдом Трампом, чтобы обеспечить его переизбрание на новый срок.

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«Я думаю, что между Трампом и Facebook идет некая неофициальная операция взаимной поддержки,- сказал он. - Facebook будет работать над тем, чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет работать на защиту Facebook, чтобы эту ситуацию нельзя было изменить. И вот поэтому я очень обеспокоен тем, как сложится все с выборами 2020 года», передает kommersant со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам Сороса, никто не мешает Facebook распространять дезинформацию и «Facebook в своей деятельности руководствуется лишь одним принципом: максимизируй прибыль независимо от того, какой вред это может принести миру». При этом господин Сорос не представил никаких доказательств в поддержку своих заявлений. Пресс-секретарь Facebook Энди Стоун в ответ на запрос Bloomberg категорически отверг обвинения Джорджа Сороса. «Он совершенно неправ»,- сказал представитель компании.