Согласно официальным российским прогнозам, ВВП в следующем году упадет на 0,8%.

Расходы на мобилизацию в Российской Федерации и санкции Запада пробьют брешь в бюджете страны. Ожидается, что резервы Москвы упадут до самого низкого уровня за последние годы.

По данным Reuters, это создаст еще большую нагрузку на ресурсы Кремля, потому что президент РФ Владимир Путин пытается финансировать войну, которой не видно конца, и готовится к выборам в 2024 году.

Спустя восемь месяцев войны Москва составила бюджет на 2023 год, в котором не учитываются расходы на мобилизацию 300 тысяч резервистов, которую объявили недавно, на попытку аннексии четырех украинских областей. Ухудшают ситуацию для России и западные санкции.

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"Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, был рассчитан до мобилизации. Он не учитывает новые санкции и, следовательно, не отражает реальности", - отметила аналитик Александра Суслина.

Согласно официальным российским прогнозам, ВВП в следующем году упадет на 0,8%, в то время как опрос аналитиков, показывает сокращение экономики на 2,5%, а Всемирный банк ожидает сокращения на 3,6%.

Война в Украине и бюджет РФ - что известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль тратит на ложь и пропаганду десятки миллиардов долларов, но Москва не учитывала, что результат никто не гарантировал.

По данным Forbes, один день войны обходится бюджету РФ примерно в 400 миллионов долларов в день.

Кроме того, 22 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ежегодная мобилизация обойдется России минимум в 1,3 триллиона рублей.

Президент Владимир Путин намерен увеличить финансирование армии, несмотря на санкции Запада. В ближайшие два года из госбюджета потратят намного больше, чем изначально планировалось.

В России реальный ВВП упал во втором квартале к тому же периоду предыдущего года на 4,1% вслед за ростом на 3,5% в первом.

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