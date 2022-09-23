Изменение приоритетов в бюджете говорит об увеличении стоимости войны в Украине

Президент Владимир Путин намерен увеличить финансирование армии, несмотря на санкции Запада. В ближайшие два года из госбюджета потратят намного больше, чем изначально планировалось.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что расходы на оборону превысят первоначальное бюджетное планирование на 2023 год более чем на 43%, а расходы на нацбезопасность и правоохранительные органы вырастут более чем на 40%, согласно трехлетнему финансовому плану.

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Бюджетные прогнозы меняются, потому что приоритеты сместились в пользу вооруженных сил. Расходы на "национальную оборону" составляют почти 5 триллионов рублей или 84 миллиарда долларов, что составляет 3,3% от ВВП.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, статья "национальная оборона" в бюджете России составляет около 3/4 общих военных расходов, в том числе оперативные расходы и закупка вооружений.

В то же время расходы на охрану окружающей среды будут сократили примерно на четверть. В то же время расходы на образование и культуру фактически не изменились.

Неудачи в войне против Украины привели к тому, что президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для набора до 300 тысяч резервистов. При этом бюджетный план предусматривает расходы на призыв почти в 16 миллиардов рублей в 2023 году и по 16,5 миллиарда рублей в 2024 и в 2025 годах.

Согласно прогнозам, дефицит бюджета увеличится в 2023 году до 2% ВВП с 0,9% в текущем году. Правительство будет финансировать дефицит в основном за счет долга и резервов. План также предусматривает заимствование до 1 миллиарда долларов в год в иностранной валюте.

Кроме того, ожидается, что годовой экспорт газа сократится почти на 40% в 2023-2025 годах, а экспорт сырой нефти немного увеличится.

Также в бюджете выделят больше денег на "патриотическое воспитание", программу, включающую исторические выставки, и оснащение школ государственной символикой.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тратит на ложь и пропаганду десятки миллиардов долларов, но не учла, что результат при этом не гарантирован.

Позже издание Forbes сообщило, что один день войны обходится российскому бюджету около 400 миллионов долларов в день. Таким образом, за 200 дней войны Москва потратила более 80 миллиардов долларов.

22 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак подсчитал, что мобилизация будет обходиться бюджету РФ минимум в 1,3 триллиона рублей ежегодно.

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