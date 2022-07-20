Дороже всего оккупантам обходятся снаряды и ракеты. Зарплаты российских солдат - одна из наименьших статей расходов.

Российская Федерация тратит на войну в Украине около $400 млн в день. Самые дорогие - ракеты и снаряды, самые дешевые - зарплаты оккупантов.

Об этом пишет Forbes.

Расходы на армию

В среднем на одного солдата, участвующего в войне, тратится около $200 в день. Ориентировочное количество российских военных - 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн в день.

На компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить около $50 млн в день.

Ракеты и снаряды

Значительно больше РФ тратит на снаряды и ракеты. За сутки российские войска используют до 50 000 снарядов стоимостью около $1000.

За сутки враг выпускает примерно 20 ракет по Украине. Их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч долларов ("Точка-У", Х-59) до $10 млн и больше (Х-101, Х-47 "Кинжал"). Но чаще всего враг использует ракеты комплексов "Искандер" по $3 млн каждая, "Калибр" по $6,5 млн и более дешевые советские ракеты Х-22 и Х-55 стоимостью $1-2 млн.

Средняя цена одной ракеты – около $3 млн.

Потери техники

Наибольшими убытками среди техники являются танки и авиация врага. В среднем за день войны Россия теряет авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин на $40 млн.

Самым дорогим достижением ВСУ является потопленный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. В целом же Украина потопила российского флота на сумму более $1 млрд за все время войны.

Сопутствующие потери

Россия также несет значительные опосредованные расходы: финансирование оккупационных администраций, дополнительные выплаты Росгвардии за работу на оккупированных территориях, финансирование наемников, среди которых так называемая Группа Вагнера. На поддержание затрат для войны должен работать и тыл, который обеспечивает логистику и доставку техники на фронт, ее восстановление и снятие с хранения, подготовку и отдых резервных сил, лечение раненых.

Ориентировочные расходы на поддержку тыла составляют $50-100 млн в день.

"В целом же Россия ежедневно теряет на войне сумму, эквивалентную стоимости экспорта природного газа в Евросоюз. Часть этих средств Россия может перекладывать на будущие периоды... В долгосрочной перспективе Россия может заплатить одну из самых высоких цен за войну после Второй мировой. Но пока бюджета РФ хватает, чтобы покрывать прямые военные расходы, врага вряд ли остановят стоимость войны и ее экономические последствия", - пишет Forbes.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тратит на ложь и пропаганду десятки миллиардов долларов, но не учла, что результат при этом не гарантирован.

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