Зеленский отметил, что на следующей неделе продолжит "важную работу" ради интересов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тратит на ложь и пропаганду десятки миллиардов долларов, но не учла, что результат при этом не гарантирован.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Вы прекрасно знаете, какую мощную систему государственной пропаганды построила Россия", - сказал он.

Президент добавил, что РФ потратила и тратит на это десятки миллиардов долларов.

"Наверное, никто в мире еще не тратил такие безумные средства на ложь. Но они не учли одного. Там, где путь лжи нужно прокладывать деньгами, то и результат при этом не гарантирован, путь правды – сложный, путь правды прокладывает себе сам. Главное - быть искренним", - сказал он.

Зеленский отметил, что на следующей неделе продолжит эту "важную работу" ради интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и главой Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом, прибывшими в Киев.

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