У Зеленского отметили, что при этом в РФ продолжает расти дефицит товаров и падает доход.

Мобилизация будет обходиться бюджету Российской Федерации минимум в 1,3 триллиона рублей ежегодно.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, при этом в РФ растет дефицит, а из-за санкций падают доходы бюджета.

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"Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших", - написал руководитель ОП.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ заявили, что будут отправлять на войну в Украине прежде всего граждан, имеющих боевой опыт. По словам Шойгу, они планируют призвать до 300 тысяч человек.

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, 7 пункт просто пропущено. А на сайте для официального опубликования нормативных актов указывается, что это пункт "для служебного пользования".

Однако по информации СМИ, засекреченный 7 пункт указа Владимира Путина о мобилизации позволяет призывать один миллион человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на эти публикации и назвал информацию "ложью".

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