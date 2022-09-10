Лидерами снижения оказались отрасли оптовой и розничной торговли.

В России реальный ВВП упал во втором квартале к тому же периоду предыдущего года на 4,1% вслед за ростом на 3,5% в первом.

Данные из первой детальной оценки экономики за этот период, проведенной Росстатом, сообщает РБК.

Лидерами снижения оказались отрасли оптовой и розничной торговли (минус 14,1% к тому же периоду 2021 года), коммунальный сектор (водоснабжение, утилизация отходов и т.д.) - минус 9,2%, транспортировка и хранение - минус 3,9%, что могло быть связано, в том числе, со снижением поставок "Газпромом" трубопроводного газа в Европу.

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Рост показали сельское хозяйство ( 1,7%), в строительство на (3,4%). финансовый и страховой сектор ( 4,4%).

Сектор госуправления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности, в который входят в том числе управление, контроль и регулирование вопросов, связанных с обороной и деятельностью Вооруженных сил, вырос на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, санкции Запада могут нанести глубокий экономический ущерб Российской Федерации. В ключевых секторах наблюдается резкое падение производства, а квалифицированные кадры стали выезжать из страны.

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