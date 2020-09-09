По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в августе снизились на 0,2%, с начала года – выросли на 1,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе 2020 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2019 года - составила 2,5%, ускорившись с 2,4% в июле.

Читайте такжеВ Нацбанке озвучили прогноз по инфляции до конца года

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в августе снизились на 0,2%, а с начала года – выросли на 1,2%.

Что в августе подешевело

По информации Госстата, на потребительском рынке в августе по сравнению с июлем этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего подешевели овощи (на 13,5%) и фрукты (на 8,4%).

На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар. В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в т.ч. обувь - на 4,0%, одежда - на 2,3%.

Что в августе подорожало

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей - на 2,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины прогнозирует вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий