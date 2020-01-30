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Рост цен в Украине: Нацбанк ожидает инфляцию за год ниже 5%

14:41, 30 января 2020
Финансы
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Нацбанк снизил прогноз инфляции в Украине / фото УНИАН

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2021 год остается неизменным – на уровне 5%.

В 2022 году Нацбанк ожидает показателя инфляции на уровне 5%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до минимума за последние 6 лет - 4,1% в годовом выражении, опустившись ниже среднесрочного целевого ориентира НБУ на уровне 5%.

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