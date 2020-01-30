Рост цен в Украине: Нацбанк ожидает инфляцию за год ниже 5%
14:41, 30 января 2020Финансы
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Нацбанк снизил прогноз инфляции в Украине на 2020 год до 4,8%. Прогноз на 2021 год остается неизменным – на уровне 5%.
Нацбанк снизил прогноз инфляции в Украине / фото УНИАН
Национальный банк снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее.
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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2021 год остается неизменным – на уровне 5%.
В 2022 году Нацбанк ожидает показателя инфляции на уровне 5%.
Справка УНИАН. Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до минимума за последние 6 лет - 4,1% в годовом выражении, опустившись ниже среднесрочного целевого ориентира НБУ на уровне 5%.
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