Курс может вообще достичь дна, когда откроется Мосбиржа.

На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%.

В российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар стоил от 100 до 190 рублей. А официальный курс Центробанка РФ - 83,5 рубля за доллар.

Финансисты не исключают, что в понедельник, 28 февраля, рубль на открытии торгов достигнет 300 за доллар.

Отметим, что Банк России решил начать торги на валютном и денежном рынках Московской биржи аж 10:00 мск (09:00 по Киеву).

Напомним, 28 февраля ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России, полностью закрыл небо для российских самолетов. А отключение от SWIFT приведет к еще большим потерям РФ.