Запрещено приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

"Запрещено... приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза", — сказано в нем.

Это требование распространяется на все воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками, зарегистрированных в РФ, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, но которые контролируются российским физ- или юрлицом либо организацией.

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