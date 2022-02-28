Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.
Об этом сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Запрещено... приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза", — сказано в нем.
Это требование распространяется на все воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками, зарегистрированных в РФ, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, но которые контролируются российским физ- или юрлицом либо организацией.
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Ранее сообщалось, что ЕС закрыл для России небо, запретил вещание пропагандистских СМИ и готов впервые начать поставки оружия.