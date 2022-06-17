Арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса.

Российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - подала заявление о собственном банкротстве.

Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Москвы, об єтом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс".

Ранее ООО "Гугл" разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства.

Российская компания заявила, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

В пресс-службе Google заявили, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса.

Аресты активов Google:

26 мая суд арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по заявлению телеканала "Звезда". Он тоже добивается восстановления своего канала на YouTube.

Также с Google был взыскан оборотный штраф в 7,7 млрд рублей — за неудаление запрещённой в России информации.

До этого российская "дочка" компании начала процедуру банкротства.

28 мая суд Москвы арестовал счета Google в России на 1 миллиард рублей.

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